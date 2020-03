Atletico de Madrid : Diego Simeone a trouvé son ange gardien !

Moribonde en Championnat, l'Atletico de Madrid a réalisé un véritable exploit mercredi soir en éliminant le grand Liverpool, champion d'Europe en titre. Extatique après cette performance, Diego Simeone a désigné le héros de cette folle soirée.

Diego Simeone n'a pu cacher son admiration

Éliminé en phase de poules il y a deux ans - troisième derrière l'AS Rome et Chelsea - et battu en huitièmes de finale la saison dernière par la Juventus Turin, l'Atletico de Madrid reverra donc cette année les quarts de finale de la plus grande compétition européenne de clubs.

En très bonne position après leur victoire 1 but à 0 au Wanda Metropolitano il y a trois semaines, les Colchoneros ont bien cru pourtant, au début de la prolongation, qu'ils allaient subir la loi de Liverpool, Roberto Firmino donnant à son équipe un avantage qui semblait décisif à ce moment de la rencontre.

Mais contrairement à ce que laisse penser leur sixième place actuelle en Liga, les joueurs de Diego Simeone ont toujours cette flamme en eux et ont trouvé les ressources pour complètement renverser les Reds et s'imposer finalement 3 buts à 2 à Anfield Road.

Tellement fier de ses ouailles après le coup de sifflet final - "Ce fut un match pour entrer dans l'histoire, contre un rival extraordinaire. Ils nous ont poussés jusqu'au bout mais nous nous sommes accrochés et nous n'avons jamais abandonné le plan que nous avions" - le coach argentin a souhaité mettre en avant un joueur qui a crevé l'écran lors de cette soirée de légende.

"Je ne doute pas que Jan Oblak est le meilleur gardien de but du monde. Tout comme Messi décide des matchs en attaque, Oblak les décide dans les buts. Mais l'équipe le rend plus puissant. Mes joueurs ont réalisé une énorme performance que les fans de l'Atlético n'oublieront jamais", s'exclamait Simeone dans des propos rapportés par L'Equipe.

L'Atletico de Madrid attend désormais avec impatience le nom de son prochain adversaire.