Girondins de Bordeaux : Rapport de la DNCG, King Street interpelé !

Bordeaux, mais également l’ OM et le LOSC ont un bilan financier déficitaire, selon le rapport de la DNCG. Un expert consulté par Sud Ouest explique comment King Street peut inverser les résultats financiers des Girondins.

Bordeaux accuse un déficit financier de 25 M€

King Street, seul propriétaire des Girondins de Bordeaux depuis le retrait de GACP va devoir réagir face au rapport de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion). Le club au scapulaire est en effet épinglé par le gendarme financier de la LFP. Dans son dernier rapport publié mercredi, la DNCG apprend que Bordeaux a un résultat net déficitaire. Un déficit évalué à 25,7 M€.

Interrogé par le média régional, Christophe Lepetit, responsable des études économiques et des partenariats au CDES de Limoges sait comment le nouveau propriétaire du FCGB peut sortir le club de cette impasse.

Que doit faire King Street pour sauver les Girondins ?

D’après cet expert, « Bordeaux reste sur le même modèle déficitaire depuis des années ». En effet, le club tenait le coup « grâce à M6 » selon Lepetit. Ce dernier souligne en plus que « le déficit s’est accentué ».

Que doit faite King Street pour inverser la tendance ? « Il faut consolider les recettes et les capitaliser. Ce modèle est viable tant que l’actionnaire est derrière et que les joueurs ont une forte valeur marchande », a expliqué le spécialiste. Le fonds d’investissement new-yorkais avait pourtant assuré à la DNCG (fin 2019) « que la dette serait résorbée et que le club n’est pas en danger ».