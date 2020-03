PSG - Dortmund : Lucien Favre donne les raisons de sa défaite

Le PSG a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Lucien Favre, le coach du Borussia Dortmund, pointe des erreurs de son équipe.

Lucien Favre reconnaît des « erreurs » contre le PSG

Vainqueur à l’aller (2-1), Lucien Favre a perdu le match retour (2-0) contre Thomas Tuchel. Grâce à ce succès, c’est le coach du PSG qui verra les quarts de finale de la Ligue des Champions. L’entraîneur du Borussia Dortmund est revenu sur cette rencontre. Le technicien suisse révèle surtout deux erreurs de ses poulains contre le Paris Saint-Germain.

« On prend un but totalement inutile sur un corner. On prend aussi un but avant la mi-temps. On fait deux grosses erreurs sur les buts que l’on encaisse et à ce niveau-là, on ne peut pas se le permettre », regrette Lucien Favre interrogé par RMC Sport. Le coach du Borussia Dortmund se satisfait tout même de la réaction de ses poulains.

Mais Lucien Favre estime que son équipe n’a pas pu « trouver la solution » contre le PSG. Au final, c’est son prédécesseur Thomas Tuchel qui s’en sort victorieux. Les Borussen sont éliminés en huitièmes de finale d’une Coupe d’Europe pour la troisième fois de suite.

Le PSG lui, a vaincu la malédiction. Le Paris Saint-Germain restait sur trois éliminations consécutives en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette fois, les Parisiens peuvent remercier Neymar. Buteur mercredi, le Brésilien était absent lors des deux dernières saisons à ce stade de la compétition.