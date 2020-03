ASSE : Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara suspendus

L’ ASSE sera privée de Mahdi Camara puis de Timothée Kolodziejczak, lors de ses deux prochains matchs en Ligue 1.

ASSE : Sans Camara à Monaco, Kolodziejczak absent contre Strasbourg

L’ ASSE ne pourra pas compter sur Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak pour les matchs des 29e et 30e journées de la Ligue 1. Le milieu de terrain et le défenseur sont en effet suspendus. Expulsé contre les Girondins de Bordeau, le premier manquera donc le déplacement de l’AS Saint-Étienne à Monaco, dimanche (17h).

Quant au deuxième, il a écopé de trois cartons jaunes en moins de 10 matchs et de ce fait est aussi sanctionné. Sa sanction prenant effet à partir du mardi 17 mars, le polyvalent arrière sera absent lors de la réception du RC Strasbourg le 22 mars, avant la trêve internationale.

Claude Puel privé de deux joueurs qui comptent

Mahdi Camara (21 ans) fait partie des joueurs clés de Claude Puel. Il a disputé 10 matchs en championnat, depuis le 10 novembre 2019, sous l’ère du successeur de Ghislain Printant. Timothée Kolodziejczak a également retrouvé du temps de jeu depuis la mi-février 2020. Pendant deux mois et demi, il avait été écarté par l’entraineur de l’ ASSE. Ce dernier estimait que le joueur de 28 ans n'était plus assez impliqué.