Clermont Foot : Le coach Pascal Gastien agacé par le huis clos

Clermont Foot se déplacera pour affronter Rodez vendredi (20h) lors de la 29e journée de Ligue 2. L’entraineur auvergnat Pascal Gastien n’apprécie pas le huis clos décidé par la LFP.

Pascal Gastien mécontent du huis clos décrété par la LFP

La LFP a décidé que tous les matches se joueraient à huis clos jusqu’au 15 avril prochain. L’objectif, c’est bien sûr de lutter contre la propagation du coronavirus désormais présent en France. Les joueurs de Clermont Foot iront donc défier ceux de Rodez devant les tribunes vides du stade Paul-Lignon. Une situation qui ne fait pas vraiment plaisir à Pascal Gastien.

Présent en conférence de presse, le coach de Clermont Foot a expliqué que c’était très difficile de jouer devant des gradins vides et que le public poussait les joueurs à se surpasser. Le tacticien auvergnat a ajouté qu’ « on ne fait pas du football pour jouer devant des sièges vides » et que le football est « un sport de spectacle et qui dit spectacle, dit spectateurs ».

Mais le huis clos n’a pas été décrété à la légère. C’est bien pour lutter contre la propagation du coronavirus, maladie très contagieuse dont le remède n’a pas encore été trouvé. Alors, Pascal Gastien reconnaît que c’est tout de même une bonne raison pour décréter un huis clos en concluant que « le plus important, c’est la santé des gens ».