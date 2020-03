FC Lorient : Coup dur, nouvelle blessure pour Matthieu Saunier

Le FC Lorient n’a pas perdu que les 3 points du match à Ajaccio (0-1) samedi dernier lors de la 28e journée de Ligue 2. Matthieu Saunier s'est également blessé à la cheville en début de rencontre.

4 semaines d’indisponibilité pour Matthieu Saunier

Matthieu Saunier n’a décidément pas de chance en cette seconde partie de la saison. Son grand retour après plus d’un mois et demi d’absence a rapidement tourné à la malchance. Le défenseur central lorientais s’est encore blessé, à la cheville cette fois. Il a été obligé d’être remplacé en début de rencontre. Selon les informations divulguées par Ouest-France, les examens médicaux ont décelé un traumatisme et l’ancien Troyen sera indisponible pendant 4 semaines.

Une nouvelle blessure qui fait suite à une première contractée au mollet et pour laquelle Matthieu Saunier avait été éloigné des pelouses pendant plus d’un mois et demi.

En l’absence du défenseur central lorientais de 30 ans, Thomas Fontaine devrait épauler Julien Laporte sur cette fin de saison. A commencer par la réception du Havre AC lundi prochain (20h45) au stade du Moustoir. Bien sûr que la rencontre se jouera à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus… Une mesure décidée pour tous les matches jusqu'au 15 avril prochain.