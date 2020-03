OL, Juventus Mercato : Du nouveau dans le dossier Blaise Matuidi

L’ OL est intéressé par Blaise Matuidi. Que ce soit Juninho ou Jean-Michel Aulas, leur intérêt pour le milieu de la Juventus n'est pas passé inaperçu. Bien que prolongé, l’ancien parisien pourrait quitter le Piémont.

Blaise Matuidi toujours sur le départ à la Juventus ?

Blaise Matuidi est dans le viseur de l’ OL. Le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, et son directeur sportif, Juninho, louaient récemment les qualités du milieu de terrain. Mais l’intérêt de l’ancien joueur du PSG n’est pas réciproque. Il affichait notamment sa satisfaction après que la Juventus ait prolongé son contrat.

Mais pour Calcio Mercato, l’ OL a toujours son coup à jouer sur Blaise Matuidi. D’après le média transalpin, cette prolongation de Matuidi a été faite à dessein. Le leader de Serie A ne souhaite pas que le milieu de 32 ans quitte gratuitement le club l’été prochain.

13 M€ pour signer Matuidi ?

Avant cette prolongation, le bail de Blaise Matuidi expirait à la fin de la saison. La Juventus a activé une clause prolongeant son contrat d’un an. Pour Calcio Mercato, l’ancien parisien pourrait donc toujours quitter la Vieille Dame l’été prochain. Il avait été recruté en 2017 contre 25 millions d’euros. Il n’en vaudrait plus que 13 millions aujourd’hui selon Transfermarkt.

Le départ de Blaise Matuidi semble possible puisqu’il n’est pas un titulaire indiscutable de Maurizio Sarri. Avec les arrivées de Rabiot et Ramsey, le Toulousain a vu son temps de jeu diminuer cette saison. Il compte un but et deux passes décisives en 31 apparitions.