OM Mercato : Avenir, le verdict de Villas-Boas connu le 18 mars ?

André Villas-Boas va-t-il quitter le club de l’ OM la saison prochaine ? L’entraîneur de l’ Olympique de Marseille devrait répondre à cette question le 18 mars prochain.

Villas-Boas annonce une réunion décisive avec Eyraud

André Villas-Boas souhaite un recrutement estival actif pour espérer faire une bonne participation en cas de qualification en Ligue des Champions. Le président Jacques-Henri Eyraud n’est pas opposé à cette option. Mais le fait est que le club olympien vit une crise économique assez grave qui le place dans le collimateur du fair-play financier.

Pour éviter de se faire sanctionner par l’UEFA qui brandit déjà des menaces, l’ OM n’aurait pas d’autre choix que de vendre des joueurs lors du mercato estival. D'éventuelles ventes qui permettraient de combler un déficit budgétaire estimé à 90 millions d’euros. Or, André Villas-Boas attend des renforts et non des départs. D’où la grosse incertitude sur l’avenir du technicien portugais pour la saison prochaine.

Présent ce jeudi en conférence de presse, le Lusitanien a annoncé une réunion prévue le 18 mars prochain avec Jacques-Henri Eyraud pour envisager le mercato estival de l’ Olympique de Marseille. C’est seulement après cette réunion qu’André Villas-Boas « verra ce qui va se passer ».

Les supporters marseillais retiennent leur souffle.