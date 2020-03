PSG - ASSE : CDF à huis clos, Caïazzo met la pression sur Le Graët

Président de l’ ASSE, Bernard Caïazzo est catégorique au sujet de la finale de la Coupe de France. Il a confié à France Bleu ce qu’il a soufflé au président de la FFF, en vue de la finale contre le PSG.

ASSE : Caïazzo refuse de jouer la finale de la CDF à huis clos

La finale de la coupe de France qui oppose l’ ASSE au PSG au stade de France est programmée le 25 avril. Mais en raison de la pandémie du Coronavirus, il est possible qu’elle se dispute à huis clos. En effet, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits jusqu’au 15 avril partout en France. Mais il est possible que cette mesure soit prolongée, en fonction de la situation sanitaire dans le pays.

Face à cette réalité, Bernard Caïazzo est inquiet. Et il a donné son avis sur un possible huis clos au patron de la FFF. Le co-président de l’ ASSE n’imagine pas une finale sans spectateurs. « J’ai parlé à Noël Le Graët. Et je lui ai dit que jamais on ne jouera la finale de la Coupe de France à huis clos. C’est impossible », a-t-il martelé.

CDF : Bernard Caïazzo ouvert au report de la finale

Le dirigeant de Saint-Étienne se dit cependant ouvert à un report. « On jouera en mai ou en juin s’il le faut, au pire. Sachant qu’un report des compétitions européennes et donc du Championnat d’Europe (l’Euro 2020, ndlr) sont très probables », a-t-il proposé.