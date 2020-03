Covid-19: La FFF suspend ses compétitions, la LFP tranche ce jour

La Fédération Française de Football (FFF) a annoncé la suspension de ses compétitions jeudi. La Ligue de Football Professionnel (LFP) décidera ce vendredi de l'arrêt provisoire ou non des championnats de Ligue 1 et Ligue 2.

La LFP proche de suspendre la Ligue 1 ?

Après l’imposition des matches à huis clos et le report de quelques rencontres, la LFP risque de frapper encore plus fort. Face à la propagation du coronavirus, la Ligue de football professionnel pourrait simplement décider de suspendre la Ligue 1 et la Ligue 2. Une suspension « largement » attendue par les clubs de l’élite, selon l’AFP.

Selon l’agence, la LFP va se réunir ce vendredi pour décider de la suspension ou non de la Ligue 1 et la Ligue 2. Avec la tendance actuelle, tout porte à croire que le championnat sera suspendu. Jeudi, Noël Le Graët, Président de la FFF, a annoncé l’arrêt de toutes les activités liées au football sur le territoire. Cette décision a été prise suite aux nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron, le chef de l'État français.

La décision du président de la Fédération Française de Football entre en vigueur dès vendredi. Cette mesure annoncée par Noël Le Graët ne concerne pas la Ligue 1 et son antichambre. Il revient à la LFP de statuer pour le championnat professionnel.

« Tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d’âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l’activité des écoles de football sont interrompus à compter de demain vendredi 13 mars, et jusqu'à nouvel ordre », a annoncé le patron du football dans un communiqué.