RC Lens : Florian Sotoca fait part de sa grande tristesse

Dans un contexte extrêmement compliqué au vu de la pandémie de coronavirus qui touche le monde, le RC Lens est amené samedi à se déplacer sur la pelouse de l'AJ Auxerre. Mais avant de se tourner vers cette rencontre, Florian Sotoca est revenu sur le dernier match disputé par le RCL...

Florian Sotoca : "Il faut forcément du public"

Deuxième de Ligue 2 à dix journées de la fin du Championnat, le RC Lens semble avoir repris sa marche en avant depuis la nomination de Franck Haise sur le banc des Sang et Or. Pas flamboyants en termes de qualité de jeu, les Nordistes ont retrouvé une certaine solidité défensive, ce qui leur a permis de remporter leurs deux dernières rencontres sur la pelouse du Paris FC (2-1) et face à Orléans (1-0).

Décisif lundi face au club du Loiret en provoquant puis en transformant le penalty donnant la victoire aux siens, Florian Sotoca ne garde pourtant pas un très bon souvenir de ce match. La raison ? Le huis clos qui frappe l'ensemble des stades français en raison de la pandémie de coronavirus.

"Voir Bollaert-Delelis comme ça lundi, c'était triste, pesant et lourd. Pour moi, le foot c'est du spectacle. Il faut forcément du public. Pour la passion, la détermination et la concentration, c'est compliqué. Surtout à Lens, vu notre public", a expliqué en conférence de presse l'ancien attaquant de Grenoble.

Malheureusement pour Florian Sotoca et ses partenaires, c'est un nouveau match à huis clos qui se profile pour le RC Lens samedi à Auxerre...