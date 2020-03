Ligue Europa : Man Utd cartonne, FC Bâle surprend, les résultats

Malgré les restrictions imposées par la pandémie de coronavirus, six rencontres de Ligue Europa se disputaient jeudi soir dans le cadre des huitièmes de finale aller de la compétition, dont celles de Man United et du Bayer Leverkusen.

Man United a fait exploser le Linz de Valérien Ismaël

Malgré les reports de matches entre le FC Séville et l'AS Rome ainsi qu'entre l'Inter Milan et Getafe, de belles rencontres étaient au menu jeudi soir des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa.

En déplacement à Linz, entraîné par le Français Valérien Ismaël et leader surprise du Championnat d'Autriche, Manchester United n'a pas fait de détail en faisant exploser les Autrichiens 5 buts à 0. Menant d'un but à la mi-temps grâce au Nigérian Odion Ighalo, les Mancuniens - privés d'Anthony Martial, blessé - ont ensuite déroulé après la pause et marqué à quatre reprises, Juan Mata y allant notamment de sa réalisation.

Deux autres clubs ont également fait un grand pas vers les quarts de finale, à savoir le FC Bâle et le Bayer Leverkusen. Victorieux 3 buts à 0 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, demi-finaliste la saison dernière, les Suisses aborderont le match retour avec un avantage conséquent.

Il en sera de même pour les coéquipiers du Français Moussa Diaby - passeur décisif pour Charles Aranguiz - Leverkusen étant allé gagner 3-1 chez les Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Les deux autres buts des Allemands ont été inscrits par Kai Havertz sur penalty et par Leon Bailey.

Le Chakhtior Donetsk s'est lui aussi imposé à l'extérieur jeudi soir. Vainqueur sur le score de 2-1 à Wolfsburg, le club ukrainien pourra voir venir lors du match retour prévu dans une semaine.

Enfin, dans les deux autres rencontres de la soirée, l'Istanbul Basaksehir de Gaël Clichy a battu à domicile le FC Copenhague (1-0), tandis que l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, en infériorité numérique pendant plus d'une heure, a tenu bon dans son stade face à Wolverhampton (1-1).

Les résultats

Linz ASK - Manchester United 0-5

Eintracht Francfort - FC Bâle 0-3

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen 1-3

Wolfsburg - Chakhtior Donetsk 1-2

Istanbul Basaksehir - FC Copenhague 1-0

Olympiakos - Wolverhampton 1-1

Inter Milan - Getafe reporté

FC Séville - AS Rome reporté