AS Monaco : Coronavirus, Cesc Fabregas prend position

Alors qu'une réunion exceptionnelle doit se tenir ce vendredi matin entre les différentes composantes du football français, Cesc Fabregas, le milieu de terrain de l'AS Monaco, a donné son avis sur la situation actuelle. Et force est de constater que le coronavirus inquiète l'Espagnol...

Fabregas : "La santé et la sécurité doivent passer avant tout"

C'est donc ce vendredi matin que nous saurons si les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 prévus ce week-end se disputeront bel et bien. La Ligue de Football Professionnel a en effet décidé d'organiser un conseil d'administration exceptionnel, à l'issue duquel une suspension des deux Championnats pourrait bien être annoncée.

En attendant de connaître le verdict des dirigeants de la LFP, certains joueurs ont fait connaître leur position vis-à-vis de la pandémie de coronavirus qui touche le monde actuellement, à l'image de Cesc Fabregas, qui a multiplié ces derniers jours les messages alarmistes sur les réseaux sociaux.

Inquiet de la situation, l'Espagnol de l'AS Monaco a été clair dans des propos publiés sur Twitter, celui-ci souhaitant que les compétitions soient suspendues instantanément.

"Nous DEVONS être plus responsables que jamais maintenant. Nous aimons et apprécions tous le football, personne plus que moi, mais la santé et la sécurité pour nous tous DOIVENT toujours passer avant tout", expliquait il y a deux jours l'ancien joueur d'Arsenal et de Chelsea.

Et le milieu espagnol en a remis une couche jeudi soir en exhortant semble-t-il les dirigeants du foot français à prendre la seule décision qui a lieu d'être à ses yeux. "Qu’est-ce que vous attendez ?"

Réponse ce vendredi matin...