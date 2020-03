Bordeaux : Pierre Ménès très inquièt pour les Girondins

Deux jours avant la réception du Stade Rennais, Pierre Ménès a souhaité évoquer le projet actuel des Girondins de Bordeaux, actuellement douzièmes de Ligue 1. Et le journaliste ne s'est pas montré tendre envers le club au scapulaire...

Pierre Ménès taille les dirigeants bordelais

Quatorzièmes la saison dernière après avoir vécu une fin d'exercice extrêmement compliquée - sept défaites lors des sept dernières journées - les Girondins de Bordeaux parviendront-ils à faire mieux cette année ?

Rien n'est moins sûr pour l'actuel douzième de Ligue 1, qui n'a plus gagné depuis sa victoire à Metz le 8 février dernier, récoltant depuis trois points sur douze possibles. Et la situation du club girondin pourrait ne pas s'arranger ce week-end puisque c'est le Stade Rennais qui va se présenter dimanche sur la pelouse du Matmut Atlantique.

Avant cette rencontre, Pierre Ménès a fait le point sur la saison girondine, et plus globalement sur le projet bordelais. Ne portant pas spécialement dans son coeur les dirigeants actuels du club, et notamment le président Frédéric Longuépée, le journaliste de Canal+ s'est montré sévère dans ses propos.

"Le projet de Bordeaux est illisible, pas sexy. Il est à l’image des matches de l’équipe. On se régale très, très peu à voir jouer Bordeaux cette année [...] Il faudra qu’un jour ce club soit racheté par des gens qui aiment le foot et pas des pinpins qui veulent faire du business. L’autre jour, j’ai vu une interview de Longuépée et le mec a passé la moitié du temps à commenter ses photos de gymnaste. Il parlait très très peu du club. C’est ce genre de mecs qui m’inquiètent beaucoup et que j’appelle des technocrates du foot", a déclaré Pierre Ménès dans des propos rapportés par Girondins4Ever.

Il reste dix matches aux Girondins de Bordeaux pour sauver leur saison.