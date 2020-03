OL : Covid-19, vers un report du match contre le Stade de Reims ?

Le match entre l’ OL et le Stade de Reims prévu vendredi pourrait être reporté. La LFP doit se réunir pour décider de la suspension ou non de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Report en vue pour OL – Stade de Reims ?

Défait par le LOSC (1-0) lors de la dernière journée de Ligue 1, l’ OL veut renouer avec la victoire vendredi. Lyon reçoit le Stade de Reims en ouverture de la 29e journée du championnat. Le club champenois est un concurrent direct. Les Rémois pointent à la 5e place quand les Lyonnais piétinent au 7e rang. Seulement, cette affiche pourrait ne pas se jouer.

La LFP doit en effet se réunir vendredi pour se prononcer sur un report de la Ligue 1. Une suspension serait logique. Jeudi, Noël Le Graët a annoncé l’arrêt de toutes les activités liées au football. Seulement, cette mesure du président de la Fédération Française de Football ne concerne pas la Ligue 1 et la Ligue 2. Reste à savoir si l’ OL sera concerné par cette suspension.

Alors que la décision de la LFP est attendue, l’ OL a déjà vu son match contre la Juventus reporté. L’UEFA a pris cette mesure après que les Bianconeri aient annoncé que Daniele Rugani souffrait du coronavirus. L’instance européenne doit se réunir le 17 mars pour prendre une décision face à l’épidémie. La Ligue des Champions, comme bon nombre de championnats, pourrait être suspendue. L’Euro 2020 pourrait être renvoyé en 2021.