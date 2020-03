Stade Rennais, OM, LOSC : Course pour le podium, Stéphan placide

Julien Stéphan, le coach du Stade rennais a livré son opinion sur la lutte avec l’ OM et le LOSC pour une place sur le podium de la Ligue 1. Cette place est synonyme de qualification à la prochaine Ligue des Champions. Malgré l'importance du challenge à relever, le coach rennais reste serein.

Stade rennais : Julien Stéphan ne s’enflamme pas

Le Stade Rennais, 3e place de Ligue 1 Conforama, pourrait terminer l'exercice 2020 avec une qualification à la Ligue des Champions. Julien Stéphan ne s’enflamme pas pour autant. L’entraineur du club breton estime qu’il est encore tôt pour jubiler. Surtout que plusieurs équipes sont dans la course et qu’il reste encore un grand nombre de journées à disputer.

Le coach de Rennes admet que la « 3e place magnifique » que son équipe occupe « n’était pas du tout espérée au début du championnat ». Il s’en réjouit donc. Néanmoins, les Rouge et Noir doivent rester concentrés, afin de glaner le maximum de points. Car, explique Julien Stéphan : « il reste 10 journées et 30 points en jeu ». « Tout peut encore aller très vite », a-t-il prévenu pour finir.

Lutte serrée entre le Stade rennais, l' OL et le LOSC

En dehors du PSG (68 points) assuré de finir 1er, l’ OM est 2e avec 56 points, le Stade rennais suit avec 50 points et Lille OSC est 4e avec 49 points. La course est donc très serrée entre ces trois clubs. Sans oublier que derrière les 4 premiers, il y a Reims, Nice, Lyon, Montpellier et Monaco qui s’empoignent pour bénéficier du moindre faux pas de leurs devanciers.