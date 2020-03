OM Mercato : Le clan Sanson annonce la couleur pour son avenir

Sommé de renflouer ses caisses, l’ OM pourrait vendre Morgan Sanson en fin de saison. S’il n’est pas opposé à cette option, le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille prévient qu’il ne partirait pas à n’importe quelle condition.

Morgan Sanson vendu en fin de saison ?

Pour sortir de sa crise économique, l' OM devra vendre certains de ses joueurs à forte valeur marchande, dont Morgan Sanson. Auteur d’une bonne saison (5 buts et 3 passes décisives), l'ancien Montpelliérain est effectivement très convoité aux quatre coins de l’Europe (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et Russie). Une bonne nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud et Paul Aldridge.

Morgan Sanson pas pressé de quitter l’ OM

Morgan Sanson ne s’opposerait pas à un départ si cela peut sauver l’ Olympique de Marseille, qui « est certes dans une obligation économique », a expliqué un de ses proches à 20 Minutes. Mais l’ex-Manceau est sous contrat jusqu’en 2022 et ne semble pas pressé de partir. Comme l’a rappelé le proche qui prévient qu’« on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club ». En plus d’être protégé par sa situation contractuelle, le joueur de 25 ans ne souhaiterait s’engager qu’avec des projets « en adéquation avec ses ambitions sportives », selon un de ses conseillers.

Quelles sont donc les ambitions sportives du natif de Saint-Doulchard ? « Morgan… ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement », a répondu le porte-parole.