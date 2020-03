Mercato Stade Rennais : Mendy s’enflamme pour Steven Nzonzi

Arrivé cet hiver, Steven Nzonzi apporte déjà énormément au Stade Rennais. Une adaptation rapide du milieu de terrain qui enthousiasme ses coéquipiers, dont Édouard Mendy.

Le message d’Édouard Mendy pour Steven Nzonzi

Cet hiver, le Stade Rennais et l’AS Rome ont réussi à se mettre d’accord pour le transfert de Steven Nzonzi. Le milieu de terrain français a rejoint le club breton sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une recrue dont Julien Stéphan peut se réjouir, tant Steven Nzonzi est déjà très important dans l’entrejeu du Stade Rennais.

Avec son profil défensif, le joueur de 31 ans s’est très vite adapté au jeu rennais. Son grand gabarit permet de soulager l’équipe sur les coups de pied arrêtés. Mais depuis quelques semaines, c’est son association avec Eduardo Camavinga qui est scrutée de près.

Steven Nzonzi forme en effet un duo remarquable avec la pépite rennaise. De quoi en impressionner plus d’un, à l’instar d’Édouard Mendy. Dans des propos rapportés par 20 Minutes, le portier du Stade Rennais a fait part de son admiration concernant l’adaptation express du milieu de terrain. « Il s’est fondu dans le collectif en à peine une semaine. Il parle aux plus anciens comme aux plus jeunes, il rigole avec tout le monde. Il a déjà de belles connexions avec les joueurs », a confié le gardien de but rennais.

Après une expérience ratée à Galatasaray, le champion du monde se relance en Ligue 1. Il pourrait prolonger son aventure à Rennes d’une année supplémentaire, à condition que le club breton conserve sa place sur le podium.