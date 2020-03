Bordeaux : Mairie, un candidat dévoile son plan pour les Girondins

Les finances de Bordeaux sont dans le rouge selon le rapport de la DNCG. Et les candidats à la Mairie de la ville ne sont pas insensibles à la situation des Girondins. L’un d’eux a dévoilé son plan pour sauver le FCGB.

Bordeaux : Paluteau propose « une séparation entre le sport et la ville »

Bruno Paluteau, candidat à la Marie de Bordeaux, a intégré dans son programme de campagne un chapitre qui concerne le club phare de la ville. Dans ses propos retranscrits par Girondins4Ever, la tête de liste du Rassemblement National a exprimé son « soutien aux Girondins de Bordeaux ».

Toutefois, le candidat « pense qu’il faut qu’il y ait une séparation entre le sport et la ville ». Pour soutenir sa proposition, Bruno Paluteau s’appuie sur une expérience antérieure dans la gestion du club au Scapulaire.

« Il ne faut pas retomber dans les erreurs du passé avec Jacques Chaban Delmas et Claude Bez », a-t-il indiqué. Le premier était un homme politique et ancien maire de Bordeaux (1974-1995). Quant au deuxième, il a été président des Girondins entre 1978 et 1991.

Garder les deux stades : Chaban Delmas et Matmut Atlantique

Bruno Paluteau a également proposé un « changement de partenariat » dans la gestion du nouveau stade. « On peut diversifier aussi les productions avec des spectacles extra-sportifs dans ce grand stade. Donc nous le conservons en faisant des économies, un meilleur partenariat », a-t-il confié. « Je voudrais conserver et le stade Chaban Delmas, et le Matmut Atlantique », a conclu le représentant du RN.