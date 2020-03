AS Monaco : Le salaire des joueurs de Robert Moreno dévoilé

L’AS Monaco compte parmi les clubs de la Ligue 1 dont la masse salariale est énorme. Et les chiffres de L’Équipe et de Sportune sur le salaire des joueurs du Rocher le démontrent.

Monaco : Wissam Ben Yedder, le mieux payé

À l’AS Monaco, l’équipe est quasiment constituée d’internationaux : Wissam Ben Yedder, Islam Slimani, Adrien Silva, Benjamin Lecomte, Kéita Baldé, Tiémoué Bakayoko, Cesc Fabregas, Kamil Glik, Aleksandr Golovin, Gelson Martins, Guillermo Maripan, Danijel Subasic… Et leur statut va avec le salaire qu’ils perçoivent sur le Rocher.

D’après les informations du quotidien de sport et du site spécialisé en sport business, le salaire mensuel des Monégasques est estimé autour de 220 000 euros brut. Adrien Silva, Slimani ou encore Tiémoué Bakayoko percevrait ce montant par mois, d’après les sources.

Ben Yedder est l’un des mieux payés à Monaco. Le meilleur buteur du club de la Principauté toucherait un salaire annuel avoisinant 8,46 M€ bruts. Bien que remplacé au poste de N°1 par Lecomte, Subasic émargerait à 2,28 M€ par saison. Un montant largement au-dessus de ce que perçoit le portier français, précisément 1,8 M€.

Une masse salariale colossale !

Sur l’exercice 2019-2020, la masse salariale de l’AS Monaco se rapprocherait des 150 M€. Cela, malgré le départ de Radamel Falcao à Galatasaray en Turquie. Rappelons que l’attaquant colombien touchait un gros salaire dans la Principauté, soit 5,882 M€ par saison.