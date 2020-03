FC Nantes : La réaction de Kita à la suspension de la Ligue 1

Président du FC Nantes, Waldemar Kita a donné son avis sur l’annonce de la LFP qui a décidé de suspendre les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre.

Waldemar Kita se réjouit de la décision de la LFP

Après l’Italie et l’Espagne, le football français prend aussi une pause. En raison de la pandémie de coronavirus, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé que les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 sont stoppées « jusqu’à nouvel ordre ». La décision a été prise ce vendredi au terme d’un conseil d’administration exceptionnel. Un choix approuvé par bons nombres de responsables de clubs. C’est notamment le cas de Waldemar Kita.

Le président du FC Nantes a été le premier à demander l’arrêt temporaire des matchs de Ligue 1. « Il m'est apparu très vite que cette histoire de coronavirus allait prendre des proportions considérables », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Le Parisien.

L’homme fort du FC Nantes s’est dit satisfait du retour à la raison des dirigeants de la Ligue de Football Professionnel. « Au début, les autres présidents de L1 et L2 m’ont regardé avec l’air de dire ''mais qu’est-ce qui lui prend de s’affoler comme ça ?'' Aujourd’hui, je crois qu’on me voit différemment », a ajouté le dirigeant nantais pour qui « le foot professionnel, ce n’est pas que des droits télé et de l’argent, c’est de l’humain ».

Waldemar Kita assure ainsi qu’il avait « eu raison avant tout le monde ». Puisque sa demande a finalement été exaucée.