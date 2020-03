ASSE : Coronavirus, Saint-Étienne arrête toutes ses activités

L’ ASSE a décidé de suspendre toutes ses activités immédiatement, à la suite des décisions de la FFF et de la LFP ce vendredi.

L' ASSE suspend toutes ses activités sportives et ferme son musée

L’ ASSE est impliquée dans la mobilisation contre la propagation du Coronavirus. Dès que la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP) ont suspendu leurs compétitions, le club ligérien a également arrêté toutes ses activités.

Dans un communiqué officiel, Saint-Étienne a informé de la suspension « des entrainements de toutes ses équipes, masculines et féminines, du groupe professionnel jusqu’à l’école de football ». L’ ASSE apprend également que « le service billetterie du stade Geoffroy-Guichard et le Musée des Verts seront fermés à compter du lundi 16 mars et pour une durée indéterminée ».

Saint-Étienne a approuvé la décision de la FFF et de la LFP

En effet, « l’AS Saint-Étienne a approuvé la décision de la LFP de suspendre la Ligue 1 », car a-t-elle souligné : « la santé de tous constitue aujourd’hui une priorité absolue ». Les dirigeants des Verts justifient leurs décisions par le fait qu’ils adhèrent « à l’application de toutes les mesures visant à protéger l’ensemble de ses publics contre l’épidémie du Covid-19 ».

« L’ ASSE remercie une nouvelle fois l’ensemble de ses supporters de leur compréhension et invite chacun à respecter les recommandations des autorités sanitaires », ont conclu les Stéphanois.