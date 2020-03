Real Madrid : Benzema supporte mal la mise en quarantaine

Karim Benzema a réagi à la mise en quarantaine du Real Madrid à cause du coronavirus. L'attaquant madrilène a clairement affiché sa déception de ne pas jouer au football.

Karim Benzema affiche sa déception

À l’image de plusieurs clubs européens, le Real Madrid est également frappé par le coronavirus. Un joueur de l’équipe de basket madrilène a contracté le virus. Le club merengue, via un communiqué publié sur son site officiel, a annoncé la nouvelle et les mesures prises.

Par précaution, les équipes de basket et de football du Real Madrid, qui partagent les mêmes infrastructures, ont été placées en quarantaine. Les membres de l’équipe technique, le staff et les joueurs… tous sont confinés. Ainsi, Karim Benzema et ses coéquipiers ne pourront pas poursuivre la saison avant au moins deux semaines. Une mise en quarantaine qui n’est pas du goût de l'attaquant français.

Via les réseaux sociaux, le meilleur buteur du Real Madrid cette saison (19 réalisations en 36 matchs toutes compétitions confondues) a affiché sa déception. « Pas frais du tout le délire de quarantaine. Je suis dans mon jardin et je n’ai rien à faire. Sale », a-t-il réagi sur son compte Instragram avec un air particulièrement ennuyeux.

Pour rappel, le championnat espagnol est suspendu et le match Manchester City - Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions a été reporté.