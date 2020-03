OL : LDC et Ligue 1 suspendus, Rudi Garcia réagi aux décisions

Rudi Garcia, le coach de l’ OL a réagi au report du match contre la Juventus en Ligue des Champions et à la suspension de la Ligue 1.

Rudi Garcia évidemment d'accord pour la suspension

Rudi Garcia s’est exprimé sur le report du 8e de finale retour de la Ligue des Champions et aussi sur l’arrêt de la Ligue 1. L’ OL devait affronter la Juventus à Turin le mardi 17 mars en C1. Bien avant, le club rhodanien devait être face au Stade de Reims ce vendredi soir, en ouverture de la 29e journée du championnat. Mais en raison de la pandémie du Coronavirus, toutes ces compétitions ont été suspendues.

« On ne peut être que d’accord sur le fait qu’il y ait une harmonie de tous les sports nationaux et internationaux, sur le fait qu’il faut suspendre toutes les compétitions pour laisser voir le pic de contagion », a déclaré Rudi Garcia. Certains clubs, dont l’ ASSE, ont arrêté les entrainements. Mais pas l'Olympique Lyonnais.

L' OL reprend les entrainements la semaine prochaine

« On verra, dès qu’on pourra se remettre sur les terrains pour jouer. On est obligé de s’entrainer et de se préparer », a expliqué le coach de l’ OL. Mais dans quelles conditions ? « Tant qu’on n’a pas de date en vue, ce n’est pas si simple que cela. C’est un moment très compliqué pour tout le monde », a-t-il répondu.

En effet, l' OL s'est entrainé ce vendredi matin et reprendra le chemin de son centre d'entrainement dès mardi prochain.