PSG, Chelsea Mercato : Ajax, le dossier André Onana déjà réglé ?

Bien que sous contrat jusqu’en 2022, André Onana se voit bien quitter l’Ajax Amsterdam l’été prochain. Pisté par le PSG et d’autres écuries européennes, le Camerounais aurait déjà choisi son prochain club.

André Onana sur les traces d’ Hakim Ziyech ?

Sous contrat jusqu’en 2022, André Onana est ouvert à un départ de l’Ajax Amsterdam au prochain mercato. Le Camerounais s’est hissé parmi les meilleurs gardiens de la planète dans les cages des Lanciers. Mais à 23 ans, le portier estime qu’il fait partie des meubles du club néerlandais.

En cas de départ, le jeune gardien de but ne manquerait pas de prétendants. André Onana intéresse Chelsea, le Barça, le PSG ou encore Tottenham. Alors que le mercato ouvre ses portes dans trois mois, l’international camerounais (15 sélections) aurait déjà choisi sa future destination.

Selon Goal, André Onana aurait un penchant pour Chelsea. Un argument de taille joue en faveur des Blues dans ce dossier. D’après Goal, le Camerounais souhaiterait retrouver le Marocain Hakim Ziyech à Stamford Bridge. Le meneur de jeu s’est engagé le 13 février dernier avec les Blues. Il est prêté pour le reste de la saison à l’Ajax Amsterdam.

Avec cette révélation, on pourrait dire que le PSG n’a plus de chance de voir André Onana débarquer. Son avenir à Paris semblait déjà compromis avec l’énorme concurrence à ce poste mais de plus Keylor Navas s’est installé en patron au PSG et Alphonse Aréola va signer son retour la saison prochaine. Quand à Sergio Rico prêté cette saison avec option d’achat, le flou demeure.