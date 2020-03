ASSE: Ligue 1, promotion de jeunes joueurs, Saint-Étienne en tête

L’ ASSE domine le championnat des clubs ayant utilisé plus de jeunes joueurs en Ligue 1 cette saison. Saint-Étienne est en tête avec Toulouse FC.

L' ASSE a aligné 7 joueurs nés en 2000 ou après, cette saison

L’ ASSE fait confiance aux jeunes joueurs formés dans son académie, en témoigne leur promotion au sein de l’équipe professionnelle. En effet, la LFP a publié le classement des clubs de la Ligue 1 qui ont utilisé plus de jeunes joueurs lors de cet exercice 2019-2020. Et Saint-Étienne est le premier club du championnat, avec Toulouse FC.

Les Verts ont fait confiance à 7 joueurs nés en 2000 ou après, il s'agit de William Saliba (bientôt 19 ans), Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (19 ans), Bilal Benkhedim (18 ans), Stefan Bajic (18 ans), Edmilson Indjai Correia (19 ans) et Maxence Rivera (17 ans).

Bajic et Rivera parmi les plus jeunes de la Ligue 1

Deux joueurs de l’ ASSE figurent également parmi les plus jeunes de la Ligue 1 cette saison. Il s’agit de Stefan Bajic (17 ans, 9 mois et 2 jours au moment de ses débuts dans l’élite) et Maxence Rivera (17 ans, 7 mois et 13 jours).

Notons que parmi ses 7 pépites, seul Indjai Correia est arrivé à l’ ASSE l’été 2019, en provenance de la Guinée-Bissau. Tous les clubs confondus, ce sont 52 joueurs nés en 2000 ou après, qui ont évolué en Ligue 1 cette saison, après 28 journées.