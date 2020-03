Real Madrid : Les confidences de Vinicius sur son transfert

Dans une interview accordée au magazine FourFourTwo,Vinicius Jr est revenu sur son transfert au Real Madrid. L’attaquant brésilien en a profité pour lâcher quelques confidences sur ses débuts au sein du club merengue.

Vinicius Jr ne regrette pas son choix

Ces dernières semaines, Vinicius Jr donne pleinement satisfaction au Real Madrid. L’international brésilien est beaucoup plus performant dans le secteur offensif madrilène. Une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane qui bénéficie désormais d’une solution crédible pour compenser la longue absence d’Eden Hazard.

Le Real Madrid ne s’est donc pas trompé en recrutant la pépite brésilienne au nez et à la barbe de son rival historique, le FC Barcelone. En effet, Vinicius Jr était fortement courtisé par le club catalan. Mais le joueur de 19 ans a fait le choix de rejoindre « le meilleur club du monde » en juilet 2018. Un choix qu’il ne regrette absolument pas. « Le Real Madrid et le FC Barcelone ont transmis des offres et je n'avais que trois jours pour prendre ma décision. J'ai toujours voulu jouer dans le meilleur club du monde, donc j'ai opté pour le Real », a-t-il expliqué.

Un prix difficile à assumer

Vinicius Jr a donc fait le choix de rejoindre le Real Madrid contre un chèque de 46 millions d’euros. Un montant élévé qui a été difficile à assumer par le jeune attaquant. « Bien plus que de jouer de manière habituelle. Il fallait que j'arrive à faire oublier à tout le monde le montant de mon transfert. C'était l'une des choses les plus difficiles », a-t-il reconnu.

Après une période d’adaptation difficile, Vinicius Jr est finalement parvenu à se faire une place au sein de la Maison-Blanche. « Peu de joueurs réussissent cela à un si jeune âge », a conclu l’ancien buteur de Flamengo.