Dijon FCO-Ligue 1 : Report, Olivier Delcourt justifie la décision

Olivier Delcourt, le président du Dijon FCO n’a pas de doute sur le fait que la décision de reporter la Ligue 1 était inévitable. Surtout après l'allocution et les mesures prises par le président Emmanuel Macron.

Dijon FCO : Olivier Delcourt favorable aux reports

À Dijon, la suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre n’a pas du tout surpris Olivier Delcourt. Le dirigeant du club bourguignon s’attendait à cette décision, faisant suite aux dispositions annoncées jeudi soir par le président de la République.

D’après le patron des Rouges, la LFP a eu raison de suspendre les deux championnats. « J'étais favorable aux reports », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par L’Équipe. Olivier Delcourt affirme que « le Championnat n'avait plus lieu d'être, vu le contenu du discours d'Emmanuel Macron ».

Covid-19 : Delcourt évoque une situation exceptionnelle

« Quand on ferme les écoles, quand on prend des précautions importantes, on ne va pas maintenir des matchs à huis clos, des déplacements d'équipes, de joueurs. Il y a un phénomène de crise, c'est une situation exceptionnelle. Il faut rentrer dans le rang et être patient, comme tout le monde », a soutenu le responsable du Dijon FCO.

Rappelons que le club d'Olivier Delcourt (16e) devait affronter le RC Strasbourg (11e) en Alsace, samedi (20h).