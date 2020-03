Gagner le titre de champion dans l'un des championnats de l'UEFA n'est pas une chose facile à réaliser. Imaginez donc ce que c'est que d'y arriver sans perdre un seul match de la saison. Un club peut encore réaliser cet exploit cette saison en Europe.

UEFA : l'Olympiakos le Pirée, le dernier invincible d'Europe

Pendant plusieurs mois, nous avons cru que Liverpool réussirait à réaliser l'exploit d'Arsenal, terminer une saison sans défaites en Premier League. Malheureusement, les Reds se sont écroulés en deux semaines et ont presque tout perdu, éliminés de la Ligue des Champions par l'Atletico Madrid à Anfield et en FA Cup par Chelsea. En plus, l'équipe de Klopp a été sévèrement battue par Watford, (3-0).

Une autre équipe évoluant dans la zone de l'UEFA est en train de réaliser cet exploit. Il s'agit de l'Olympiakos le Pirée, qui compte 20 victoires et 6 matches nuls en 26 rencontres de championnat de Grèce. Avec seulement 9 buts encaissés en 26 matches, l'Olympiakos est l'une des meilleures défenses d'Europe. On comprend bien pourquoi ils ont réussi à éliminer Arsenal de la Ligue Europa.

Le club de Superleague n'est plus loin de réaliser l'exploit de la saison en Europe. Valbuena, qui se sent bien dans ce club, pourrait devenir un invincible de Superleague.