OL Mercato : Duel Barça-Real pour une pépite lyonnaise ?

Véritable usine à fabrique de talents, l’ OL pourrait de nouveau voir un de ses titis partir à l’étranger. Les ennemis jurés espagnols, le Barça et le Real Madrid, se disputeraient un crack lyonnais.

L’ OL au cœur d’un Clasico entre le Barça et le Real ?

Peu utilisé avec le groupe pro de l’ OL, Rayan Cherki ne manque pas pour autant d’admirateurs. Le jeune attaquant polyvalent pourrait même signer en Espagne. Les deux géants espagnols seraient intéressés par le joueur formé à Lyon.

D’après les informations de Calciomercato, Rayan Cherki serait à la fois sur les tablettes du Barça et du Real Madrid. Apparu à 12 reprises sous le maillot de l’ OL, le jeune attaquant a déjà inscrit trois buts cette saison. Toutes ses réalisations ont été effectuées en Coupe de France. Une compétition qui lui sourit bien.

Un Cherki record avec Lyon

Rayan Cherki a en effet inscrit son premier but avec le groupe pro de l’ OL en Coupe de France. Il avait participé à la balade de Lyon sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (7-0). Auteur du dernier but de la rencontre, le jeune lyonnais entrait alors dans l’histoire du club. A 16 ans et 289 jours, Cherki devenait le plus jeune buteur de l’histoire du club rhodanien.

Brilant en Europa Youth League, Rayan Cherki compte 5 buts en 4 matches. Autant de performances qui rendent dingues le Barça et le Real. Calciomercato n’exclut pas que l’un des géants espagnols passe à l’action dans les prochains mois.