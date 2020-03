AS Monaco Mercato : 20 M€, gros danger signalé pour Jérémie Boga

Auteur d’une belle saison au niveau personnel, Jérémie Boga tape dans l’œil de pas mal d’écuries européennes. Un temps associé à l’AS Monaco, l’attaquant de Sassuolo est désormais sur les tablettes du Barça et de Naples.

Jérémie Boga au cœur d’une bataille entre le Barça et Naples ?

L’attaquant de Sassuolo réalise actuellement une belle saison en Serie A. Et même si l’AS Monaco semble avoir baissé les bras pour l'ailier de 23 ans, Jérémie Boga voit la liste de ses prétendants s’allonger. Selon La Gazzetta dello Sport, l’international ivoirien (1 sélection) serait pisté par le Barça et Naples.

A en croire le journal transalpin, Naples semble avoir pris de l’avance pour Jérémie Boga. La Gazzetta dello Sport annonce que le club italien prépare une offre de 20 millions d’euros pour boucler ce transfert. Le média rappelle que le joueur était déjà proche de rejoindre l’actuel 6e de Serie A lors du dernier mercato.

Menace de Chelsea

Outre Naples, Chelsea pourrait également tenter de rapatrier Jérémie Boga. Le buteur de Sassuolo a en effet été formé chez les Blues. Le club londonien dispose d’une clause de rachat estimée à 15 millions d’euros. Arrivé en Italie en 2018, l’Ivoirien est sous contrat jusqu’en 2022.

Cette saison, Jérémie Boga compte 8 buts et 4 passes décisives en Serie A. Mais son club peine à enchaîner les résultats en championnat. Sassuolo ne pointe qu’à la 11e place à 12 journées de la fin.