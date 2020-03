Asse :​ Suspension longue durée de la ligue 1, faillite des clubs!

Le président du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo, par ailleurs dirigeant de l’ Asse, a montré ses craintes d’une faillite si la suspension de la compétition Ligue 1 Conforama venait à se prolonger pour plusieurs mois.

Asse : Bernard Caïazzo redoute la faillite des clubs

La LFP a finalement décidé d’arrêter le championnat de la Ligue 1 à cause de l’épidémie du Coronavirus. Comme la majorité de tous les grands championnats d’Europe, celui de France est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. Soutien de la première heure de cette décision, Bernard Caïazzo n’oublie pas pour autant les dramatiques conséquences que pourrait avoir une trop longue durée de la suspension.

Pour lui, si le championnat venait à s’arrêter, la situation finançière deviendrait très difficile pour les clubs de football. L’invité du FC Stream Team sur Eurosport, Bernard Caïazzo, a confié : « Ce serait une catastrophe économique de ne pas finir le championnat. Ce serait un secteur d'activité complètement sinistré. »

Le dirigeant de l’ As Saint-Etienne poursuit en disant : « On ne peut pas se passer de ces ressources pendant trois ou quatre mois. Soyons très clairs, des problèmes importants de droits télés pourraient mettre à mal un tiers des clubs professionnels français et les envoyer en faillite. »