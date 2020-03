Ligue 1 : Suspension, la position de l'UNFP a été déterminante

L’UNFP révèle qu'elle a fortement milité pour la suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2, face à la menace de propagation du Coronavirus. L'un des dirigeants de l'Union l'a confié à France Bleu Saint-Étienne Loire.

Ligue 1 : Comment l'UNFP a influencé la décision de la LFP

La Ligue de Football Professionnelle a naturellement tenu une réunion au cours de laquelle elle a décidé d’arrêter la Ligue 1 et la Ligue 2, à cause de la menace du Coronavirus. Et l’UNFP apprend qu’elle a poussé la Ligue de Football Professionnel à suspendre les deux championnats.

« Nous avons fait en sorte que la ligue prenne cette décision, c'est aussi celle des joueurs », a révélé David Terrier, vice-président de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Ce dernier évoque évidemment « une sage décision de la part de la Ligue ».

Plus de 35 clubs favorables à l'arrêt des Ligues 1 et 2

Aux dires du responsable de l’UNFP, « plus de 35 clubs souhaitaient le report des championnats ». Car selon ses explications : « la santé des joueurs est une priorité comme celle des citoyens. (...). Et les dernières 48h ont accéléré les choses. De manière unanime, les joueurs sont en accord avec cette décision ».