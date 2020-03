Real Mercato : Gareth Bale, révélation fracassante sur son futur

Régulièrement à l’infirmerie, Gareth Bale n’est plus un titulaire indiscutable au Real Madrid. Au point où l’avenir de l’attaquant gallois chez les Merengues s’écrit en pointillés. Le joueur pense même déjà à une reconversion.

Gareth Bale évoque déjà l’après Real Madrid

Un temps joueur le plus cher de la planète, Gareth Bale est redevenu un joueur lambda au Real Madrid. On aurait pu penser qu’avec le départ de Cristiano Ronaldo il pouvait être le nouvel homme fort des Merengues. Mais pas épargné par les blessures et ses nombreuses contreperformances, l’attaquant de 30 ans enchaîne les galères.

Le départ de Gareth Bale serait même souhaité par Zinedine Zidane qui ne compte plus sur lui. Dans un entretien à Wales Online, le Gallois s’est exprimé sur son avenir. L’ancien joueur de Tottenham évoque déjà l’après football. Il entend mener à bien des affaires et se consacrer au golf, une autre de ses passions.

« Je ne vais pas toujours jouer au football, nous sommes donc intéressés à faire ce genre de chose, en particulier au pays de Galles, car nous voulons que Cardiff, là où je suis né, grandisse autant que possible », a expliqué Gareth Bale.

S’il sait déjà ce qu’il fera après le football, son avenir sur le court terme reste flou. Il n’est pas certain que Gareth Bale aille au terme de son bail au Real Madrid qui expire en 2022. Son bilan cette saison est de 3 buts en 18 apparitions.