ASSE : Xavier Thuilot explique l’arrêt des activités de Sainté

Le directeur général de l’ ASSE, Xavier Thuilot a expliqué la décision relative à l’arrêt de toutes les activités du club jusqu’à nouvel ordre.

ASSE : Le directeur général justifie la suspension des activités à l'Etrat

L’ ASSE a suspendu les entrainements de toutes ses équipes : masculines et féminines, du groupe professionnel à l’école de football. Saint-Étienne a également décidé de la fermeture du service billetterie du stade Geoffroy-Guichard et du Musée des Verts. Cela, à compter du lundi 16 mars et pour une durée indéterminée.

L’ ASSE montre ainsi sa détermination à « appliquer toutes les mesures visant à protéger l’ensemble de ses publics contre l’épidémie de Covid-19. Revenu sur ces mesures, Xavier Thuilot déclare que le club ligérien « ne peut pas rester l'arme au pied ».

L' ASSE avait anticipé en arrêtant tout, selon Thuilot !

« Les conditions sanitaires de protection de la santé priment. On n'a pas attendu la lettre de la DTN pour fermer notre centre de formation », a-t-il justifié, dans L’Équipe. Le dirigeant souligne que la Ligue 1 étant arrêtée, il n’y avait plus de raison « de s’entrainer pour ne pas jouer ».

« On ne va pas rester faire une belote à l'Étrat (où se trouvent le siège et le centre d'entrainement du club), non ! C'est comme si on se trouvait en congés d'hiver. Honnêtement, il n'y a pas d'intérêt à ce que tout le monde vienne pour se filer le virus », a fait comprendre Xavier Thuilot.