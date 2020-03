PSG Mercato : 150 M€, Leonardo froissé sur la piste Jadon Sancho

Jadon Sancho risque de faire parler de lui lors du prochain mercato. Cité parmi les courtisans du jeune attaquant, le PSG semble déjà distancé par un cador anglais.

Un cador de Premier League en pôle position pour Jadon Sancho

Après trois saisons en Allemagne, Jadon Sancho pourrait quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato. Le jeune attaquant est un crack très convoité sur le marché des transferts. Plusieurs écuries européennes, dont le PSG, sont aux trousses de l’ailier de 19 ans et une destination semble se dessiner pour l’attaquant anglais.

Jadon Sancho pourrait signer son retour en Angleterre. Formé à Manchester City, c’est du côté d’ United qu’il pourrait bien poser ses valises car selon The Mirror, les Citizens se seraient retirés de la course. Les Skyblues ont déjà assez de soucis avec le fair-play financier. Ils risquent d’être suspendus pour les deux prochaines éditions de la Ligue des Champions.

Une aubaine pour Manchester United. The Mirror révèle que les Reds Devils préparent une offre de 150 millions d'euros pour récupérer le joueur de Dortmund. Avec une proposition pareille, on voit mal comment l’actuel 5e de Premier League pourrait avoir de la concurrence. Paris et Leonardo semblent largués.

Jadon Sancho réalise encore une saison de haute facture en Allemagne. L’international anglais (11 sélections/2 buts) compte 17 buts et 19 offrandes en 35 apparitions. Hans-Joachim Watze avait récemment confié qu’il était ouvert aux discussions, notamment si Sancho exprimait le vœu de quitter Dortmund.