Bordeaux : Finances dans le rouge, King Street a un plan !

Quelques jours après que le déficit de 25 millions d'euros des Girondins de Bordeaux ait été officialisé par la DNCG, L'Equipe a révélé les mesures que souhaiterait prendre King Street cet été afin de remettre financièrement à flot le navire girondin.

Les souffrances sportives de Bordeaux pourraient s'éterniser !

L'information était connue de tous depuis quelques mois mais la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) l'a officialisée en milieu de semaine : les Girondins de Bordeaux ne sont pas dans une situation financière acceptable.

Avec plus de 25 millions d'euros de déficit pour la saison 2018-2019, le club au scapulaire va devoir réagir et vite, sous peine de sanctions prises à son encontre par le gendarme financier du football français.

Et King Street, le fonds d'investissement propriétaire des Girondins, aurait manifestement un plan pour rétablir la situation selon le journal L'Equipe. Trois objectifs auraient ainsi été ciblés par les patrons de Bordeaux, à savoir réduire une masse salariale qui s'est envolée ces dernières années, limiter les achats coûteux de joueurs et réduire l'effectif actuel mis à la disposition de Paulo Sousa.

Ayant la réputation depuis son arrivée dans le football français de ne s'intéresser qu'au business, ce qu'a confirmé un membre du club - "ils ne s'intéressent qu'aux chiffres et à la finance. Ils ne réalisent pas que l'équipe ne peut pas performer et prendre de la valeur sans joueur de talent" - King Street devrait donc de nouveau faire passer le sportif au second plan lors de la prochaine intersaison.

Voilà une nouvelle qui devrait creuser encore un peu plus le fossé déjà béant avec les supporters, mais également peut-être précipiter le départ d'un Paulo Sousa qui avait déjà mal vécu les restrictions budgétaires en vigueur lors du dernier mercato hivernal...