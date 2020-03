Bordeaux : Opéré du genou, Pablo Castro donne de ses nouvelles

Défenseur des Girondins de Bordeaux, Pablo Castro a été opéré avec succès de sa rupture du ligament croisé du genou gauche. Le Brésilien a donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux.

Tout s’est bien passé pour Pablo Castro

Un coup dur pour les Girondins de Bordeaux. Le défenseur central Pablo Castro s’est blessé lors du match nul contre l’OGC Nice (1-1) comptant pour la 27e journée de Ligue 1. Il va manquer au moins six mois de compétition.

En effet, Pablo souffrait d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. Il a été opéré jeudi dernier. L’intervention chirurgicale s’est bien déroulée, a annoncé le Brésilien. « J’ai subi une opération du genou et grâce à Dieu, tout s’est bien passé », a-t-il posté sur son compte Facebook.

Que va-t-il se passer à présent ? « Maintenant je vais me remettre pour revenir à 100 % et avec force totale ! Je suis déjà en train de le faire », a expliqué Pablo Castro. Le Bordelais est confiant. Il va suivre à la lettre le protocole de soin.

« Merci beaucoup de vous être montrés inquiets, et pour votre affection ! Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l’ombre du Tout-Puissant. Je dis à l’Éternel : mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! », a-t-il conclu. Très croyant, Pablo Castro n'a jamais caché son amour pour la religion.