Ligue 1 et 2 : Suspension, Nathalie Boy de la Tour raconte

La suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a été prononcée vendredi. Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP est revenue sur les coulisses de la réunion décisive.

Ligue 1 : Suspension, une décision prise sans discussion

Le Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel s’est réuni d’urgence vendredi, pour prendre une décision face à la pandémie du Coronavirus. Et la décision officielle a été de suspendre la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Nathalie Boy de la Tour indique que la mesure a été « prise immédiatement, sans faire l'objet de discussions et à l'unanimité ».

« On avait prévu 24h avant de jouer à huis clos, donc on se demandait s'il fallait qu'on maintienne nos matchs à huis clos… Unanimement, on s'est dit non », a raconté la présidente de la LFP sur beIN Sports. Elle affirme qu’il était « important de ne pas perdre de temps dans le combat contre le virus (Covid-19) ».

Nathalie Boy de la Tour évoque une décision responsable

Dans son commentaire, Nathalie Boy de la Tour affirme que « c’était une décision inéluctable et responsable ». « On ne pouvait pas continuer à jouer nos championnats, on ne pouvait pas mettre en péril la santé des acteurs », a-t-elle justifié.