Chelsea : Frank Lampard recherche activement un latéral gauche

Pas forcément satisfait par les prestations de Marcos Alonso et d'Emerson, Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea, souhaiterait recruter un latéral gauche en vue de la saison prochaine. Et c'est parmi une liste de trois joueurs que les Blues devraient faire leur choix.

Chelsea : deux priorités et une nouvelle piste

Privés de compétition pour une durée indéterminée, les clubs vont avoir plus de temps pour travailler sur leur futur recrutement. Et c'est notamment le cas de Chelsea, qui réalise une saison correcte - quatrième de Premier League et huitième de finaliste de la Ligue des Champions - mais qui aspire définitivement à mieux dans le futur.

Un poste semble notamment être ciblé par les dirigeants des Blues, celui de latéral gauche. Alternant entre l'Espagnol Marcos Alonso et l'Italien d'origine brésilienne Emerson, Frank Lampard peine à trouver une stabilité à ce poste.

C'est la raison pour laquelle le club londonien travaille activement sur certaines pistes pour venir renforcer ce couloir gauche. C'est ainsi que Goal.com affirme que trois joueurs seraient sur ses tablettes pour l'été prochain.

Aux priorités que semblent être Ben Chilwell, l'international anglais (11 sélections) de Leicester, et Alex Telles, le Brésilien du FC Porto, vient de se rajouter Marc Cucurella. Plutôt habitué à jouer milieu gauche du côté de Getafe, club auquel il est prêté par le FC Barcelone, son club formateur, le jeune joueur de 21 ans est également capable de joueur arrière gauche.

Mais celui qui semble donc avoir tapé dans l'oeil de Chelsea serait également convoité par d'autres clubs anglais (Tottenham et Arsenal), mais aussi des clubs allemands (Borussia M'Gladbach et Bayer Leverkusen), espagnols (Atletico de Madrid et FC Séville) et même Naples.

En outre, Cucurella pourrait également rester à Getafe puisque le cinquième de Liga dispose d'une option d'achat de 6 millions d'euros.