OL, OM : Un nouvel épisode du clash entre Payet et Aulas

Le joueur de l’ OM Dimitri Payet ne s'est pas retenu d'apporter sa réplique à Jean-Michel Aulas qui propose tout simplement d'annuler le championnat. Le président de l’ OL n’a pas tardé à répondre au Réunionnais.

Dimitri Payet surpris par la proposition d’ Aulas

La LFP a décidé de suspendre la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre en raison de l’épidémie de coronavirus. Jean-Michel Aulas estime qu’une annulation pure et simple des championnats est préférable à une suspension. Et en cas d'annulation, la France présenterait les mêmes clubs que ceux de cette saison à la prochaine Ligue des Champions.

Surpris par cette proposition, Dimitri Payet a posté un message sur Twitter. Le milieu offensif de l’ OM déclare ne rien comprendre à la proposition du président de l’ OL et lui a conseillé une prise de température.

Jean-Michel Aulas répond à Dimitri Payet

Le dirigeant de l'équipe des Gones a réagi à l’attaque de Dimitri Payet. Via le même réseau social, Jean-Michel Aulas a répondu à l’ancien Hammer qu’un championnat inachevé ne pouvait pas permettre de valider une participation en Ligue des Champions. En clair, pour le patron de la formation rhodanienne, en cas d’annulation du championnat, le classement devient également caduc.