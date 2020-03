Premier League : Tottenham et West Ham s'inspirent d'Aulas

Si Jean-Michel Aulas a ouvert une brèche en France en proposant d'annuler l'ensemble des résultats de la saison actuelle, certains clubs étrangers font de même dans leur pays. C'est ainsi que Tottenham et West Ham ont emboîté le pas du président de l'Olympique Lyonnais.

À l'heure actuelle, personne n'est en mesure de dire si les différents championnats européens pourront aller à leur terme. La pandémie de coronavirus étant actuellement en progression en Europe, la situation est en tout cas extrêmement compliquée à gérer pour les différentes ligues et fédérations.

Certains clubs profitent de la situation actuelle pour faire valoir leurs intérêts et essayer de sauver une saison qui était bien mal embarquée. C'est notamment le cas de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui a tout simplement proposé le concept "d'année blanche".

Cette mesure conduirait la LFP à annuler tous les résultats de la saison 2019-2020 et donc de revenir à la situation du début de saison, l'OL retrouvant alors sa place en Ligue des Champions alors que sa position actuelle en Ligue 1 - septième avec dix points de retard sur le troisième, le Stade Rennais - est loin d'être idéale pour retrouver la C1 l'an prochain.

Semblant abjecte, cette proposition du président de l'OL n'est pourtant pas isolée puisque Julien Laurens, le consultant de RMC Sport en Angleterre, a révélé vendredi soir que deux clubs de Premier League souhaitaient également voir les résultats de cette saison annulés.

"Lors d'une réunion, on a demandé aux clubs s'ils voulaient qu'on prépare la suite de la saison ou s'il fallait définitivement l'arrêter et donc la décreter blanche, comme Jean-Michel Aulas vient de le faire pour la Ligue 1. Et deux clubs ont dit que ce serait bien que cette saison ne serve à rien : Tottenham, huitième actuellement, et West Ham, qui lutte pour la relégation et pour qui ce serait dramatique de descendre. Il n'y a donc pas qu'en France", a expliqué le journaliste dans l'After Foot.