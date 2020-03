Ligue 1 : Saison blanche, la LFP répond cash à Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas signerait des deux mains si la saison 2019-2020 était déclarée blanche à cause de la pandémie du Covid-19. Il l’a fait savoir dans une interview à Le Monde. La LFP a immédiatement répondu au dirigeant de l’OL.

Jean-Michel Aulas favorable à une saison blanche, la LFP opposée

Jean-Michel Aulas n’a pas caché son point de vue sur une éventuelle année blanche en Ligue 1. Il a confié à la source qu’il serait favorable à « une saison blanche », si la situation sanitaire ne s’améliore pas et si le championnat ne peut plus se poursuivre à cause du Coronavirus. Ainsi, il n’y aurait pas de champion en 2020, ni de relégués, ni de nouveaux représentants français en compétitions européennes.

« Le plus logique serait alors de dire : "on annule tout et on repart sur la situation du début de saison" », a insisté le dirigeant. Toutefois, le président de l’OL précise qu’il faudra, « dans tous les cas, regarder ce que disent les règlements ».

La LFP, par la voix de sa présidente, a répondu à Jean-Michel Aulas, sans attendre. « Il est beaucoup trop tôt pour imaginer quoi que ce soit », a-t-elle déclaré sur beIN Sports. « On travaille sur tous les scénarios. (…) ce n’est pas la décision d’une personne », a répondu Nathalie Boy de la Tour.

Nathalie Boy de la Tour se montre rassurante

Cette dernière avoue qu’elle « ne croit pas » à l’idée d’une saison blanche actuellement. « Je suis convaincu qu’on va aller au bout de notre championnat. Il y a des solutions alternatives qui nous permettent d’aller jusqu'au bout, et c'est celles-ci qu’on privilégie », a-t-elle rassuré.