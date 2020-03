Ronaldinho frappe un grand coup de sa prison au Paraguay

Ronaldinho, véritable légende du football mondial est en prison au Paraguay. Toutefois, l'ancien joueur de football a frappé un grand coup de sa prison !

Ronaldinho a rechaussé les crampons et a permis à son équipe de gagner

La légende du football est actuellement en prison au Paraguay avec son frère. L'ex-international Brésilien aurait utilisé un faux passeport pour entrer au Paraguay. Son frère et lui ont été arrêté par la police du Paraguay qui continu son enquête dans ce dossier. En attendant les conclusions de cette dernière, les deux hommes restent en détention provisoire.

Enfermé depuis plus d'une semaine, les prisonniers se sont improvisés un tournoi de foot et Ronaldinho n'a pas manqué l'occasion de faire de nouveau rêver. Selon ABC, l'ancien numéro 10 du FC Barcelone a rechaussé les crampons prêtés par un des surveillants de la prison. Son équipe s'est imposée 11 à 2. Le Brésilien aurait délivré 6 passes décisives et inscrit 5 buts malgré l'interdiction qu'il avait de ne pas marquer.

Une victoire qui a fait gagner à l'équipe de Ronnie une sacrée récompense : 16 kilos de jambon. Même en prison, un ballon d'or reste un ballon d'or. Toutefois, espérons qu'il sortira vite de cette situation.