Mercato PSG : Kylian Mbappé non transférable, Neymar si

Le possible retour de Neymar au FC Barcelone revient en force dans l’actualité. Alors que Kylian Mbappé est déclaré non transférable, la sortie du brésilien, elle, se préparerait pour la fin de la saison, selon ESPN.

Neymar vraiment estimé à prix réduit par le PSG ?

Arrivé au Paris Saint-Germain contre 222 millions d’euros le 3 août 2017, Neymar pourrait retourner à l’envoyeur dans quelques mois. Selon le journaliste Julien Laurens d' ESPN, la star du PSG devrait être transférée pour seulement 150 millions d’euros. À noter que le club de la capitale avait demandé 400 millions d’euros aux Blaugranas l’été dernier pour le même joueur.

Leonardo, le directeur sportif du PSG aurait accepté cette idée d’un transfert de son compatriote, précise la source. Julien Laurens croit savoir que le bras droit de Nasser Al-Khelaïfi est prêt à faciliter le départ de Neymar pour seulement 150 millions d’euros, loin donc du prix XXL demandé l’été dernier.

Kylian Mbappé ne bougera pas du Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé, l’autre star du PSG, également ciblée par les grosses écuries européennes, ne devrait quant à lui pas bouger. Leonardo l’aurait déclaré non transférable. Pour rappel, Kylian Mbappé n'a plus que deux saisons de contrat à l’issue de l’exercice 2020 et n’a pas encore reçu d'offre de prolongation.