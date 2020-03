Barça : LdC, Luis Suarez présent en 8es de finale contre Naples ?

Absent avec le Barça depuis janvier, Luis Suarez a été opéré au genou avec succès. Désormais en pleine rééducation, le buteur uruguayen a même retapé dans le ballon ce mois-ci. De quoi envisager un retour surprise de l’attaquant barcelonais ?

A quand le retour de Luis Suarez à la compétition ?

Blessé en janvier, Luis Suarez est censé ne pas pouvoir rejouer pendant 4 mois. D’après les informations divulguées par AS, l’ancien de Liverpool ne retrouverait la compétition qu’à la fin du mois d’avril, dans le meilleur des cas.

Mais l’international uruguayen pourrait déjouer ce pronostic. En effet, en pleine rééducation, Luis Suarez a retapé dans le ballon, ce qui n’était pas prévu à ce stade. On se demande si le joueur de 33 ans peut retrouver la compétition plus vite que prévu. Les Catalans gardent la tête sur les épaules et savent que le buteur ne doit pas brûler les étapes.

La Liga est actuellement suspendue à cause de la crise sanitaire. Luis Suarez pourrait faire son grand retour en même temps que le monde du football si cette suspension était levée à la fin du mois d’avril. Mieux, l’avant-centre catalan pourrait même participer à la manche retour des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le SSC Naples. Un match initialement programmé pour le mardi 17 mars mais reporté en raison du coronavirus.