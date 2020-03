Valence : Ezequiel Garay, premier cas de Coronavirus en Liga

Le Coronavirus continue de ravager l'Europe et ses dégâts pourraient s'étendre. Après la Serie A, la Ligue 1 (le cas Suk Hyun-jun de Troyes) et la Premier League, un premier cas s'est déclaré en Liga. Il s'agit du défenseur de Valence, Ezequiel Garay.

Le virus COVID-19 n’a pas fini de faire parler de lui. Cette épidémie n'épargne personne, au regard des nombreux footballeurs touchés. Les championnats européens sont quasiment tous suspendus. Malgré cette disposition, le Coronavirus continue de se répandre dans le monde sportif. Alors que la Liga semblait épargnée par ce virus, on apprend qu’elle est désormais touchée par l’épidémie. Le défenseur du FC Valence, Ezequiel Garay vient d'être testé positif au Coronavirus. Ce dernier l'a lui-même annoncé sur Instagram.

Garay est le premier cas de Coronavirus du foot espagnol

L'international argentin (32 sélections) vient de déclarer sur Instagram son test positif au Coronavirus. "Il est clair que j'ai commencé 2020 dans le mauvais sens. J'ai été testé positif au coronavirus, je me sens très bien maintenant, il ne reste plus qu'à rester attentif aux consignes des autorités sanitaires pour l'instant et à rester isolé", a-t-il posté sur son réseau social.

Un deuxième coup dur pour l'ancien joueur de Benfica qui avait déjà été gravement blessé au genou cette saison. En outre, les cas semblent se multiplier depuis quelques jours, ce qui est loin d'être rassurant. Désormais, seule la Bundesliga ne possède pas de cas déclaré depuis le début de cette pandémie.