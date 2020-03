Real Madrid - Mercato : Le club fonce sur une pépite de Liverpool

Cet été, le Real Madrid a bien l'intention de se renforcer. Après avoir réalisé un grand coup l'été dernier avec la venue d'Eden Hazard, le club souhaite à nouveau piocher en Premier League pour recruter l'international Sénégalais Sadio Mané.

Le Real Madrid devra débourser 160 millions d'euros pour Mané

Après le départ de Cristiano Ronaldo, le club madrilène a décidé de faire confiance à Eden Hazard. Pour l'heure, son bilan reste très mitigé. En 15 apparitions toutes compétitions confondues, le demi-finaliste du mondial a inscrit un seul petit but et délivré quatre passes décisives. Les nombreuses blessures du Belge ne l'ont pas aidé à s'intégrer rapidement en Espagne. Par conséquent, le Real Madrid pense à un nouveau fer de lance pour aborder la saison prochaine et il s'agirait de Sadio Mané. L'attaquant des Reds est sur la liste prioritaire de Zinédine Zidane pour le mercato estival. Pour rappel, le coach madrilène avait déjà tenté le coup l'été dernier.

D'après les informations du Mundo Deportivo, l'ancien joueur de Southampton sera difficile à déloger de son club. Il lui reste encore trois ans de contrat avec Liverpool et Jürgen Klopp souhaite à tout prix le conserver. Toujours selon le quotidien espagnol, Mané pourrait rejoindre le Real Madrid pour la somme de 160 millions d'euros. Une somme logique pour le lion de la teranga qui reste sur une saison remarquable. Reste à savoir si les Merengue sont prêts à débourser ce montant lors du prochain mercato estival.