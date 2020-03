OL : Aulas menace de poursuivre Jacques-Henri Eyraud en justice

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à répondre à Jacques-Henri Eyraud. Le dirigeant de l’Olympique Lyonnais menace de traîner son homologue de l'OM en justice pour diffamation.

Jean-Michel Aulas diffamé par Jacques-Henri Eyraud ?

Jean-Michel Aulas ne pouvait pas rester muet face aux attaques de Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier a jugé égoïste et indécente la proposition du patron de l’OL d’annuler purement et simplement le championnat à cause du Coronavirus.

Le véritable problème, ce n’est pas une annulation. C’est plutôt les conséquences d’une annulation. Dans l’esprit de Jean-Michel Aulas, la France présenterait alors les mêmes équipes que celles de cette saison à la prochaine édition de la Ligue des champions. Une proposition que Jacques-Henri Eyraud ne pouvait valider, l’OM étant bien parti pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. D’où les mots-chocs du dirigeant phocéen contre Jean-Michel Aulas.

Le patron de l’Olympique Lyonnais a réagi sur son compte Twitter en chargeant Eyraud d’ignorer le football et d’avoir gaspillé les 200 millions d’euros de Frank McCourt en 3 ans. Le patron des Gones a également menacé de poursuivre le dirigeant marseillais en justice pour l’avoir diffamé en travestissant ses propos.