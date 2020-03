Lille OSC : Clash Eyraud-Aulas, Gerard Lopez prend position

Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas ont repris leurs attaques réciproques. Le président du LOSC, Gérard Lopez estime que ce n’est pas le moment.

Gérard Lopez préoccupé par la crise sanitaire

Le coronavirus et ses conséquences préoccupent Gérard Lopez. Dans les colonnes de L’Equipe, le président du LOSC a exprimé son inquiétude face à « quelque chose d’assez exceptionnel dans son ampleur et dans les risques que ça peut représenter sans en connaître tous les tenants et aboutissants ».

Gérard Lopez somment Eyraud et Aulas de taire leurs querelles

Cette crise sanitaire a déjà obligé la LFP à suspendre le championnat. Mais pour Jean-Michel Aulas, la meilleure solution est d’annuler purement et simplement le championnat. Le président de Lille OSC pense que la proposition de son homologue lyonnais est prématurée. Le dirigeant lillois conseille d’attendre de voir que le championnat ne peut pas aller à son terme avant de « réfléchir d’un point de vue légal à où est-ce qu’on va et où est-ce qu’on va pas ».

Quant à Jacques-Henri Eyraud, il a jugé égoïste et indécente la proposition du président de l’OL. Mais le dirigeant phocéen avait d’abord promis la Ligue des Champions à ses joueurs en cas d’annulation du championnat. Une sortie du dirigeant marseillais qui n’a pas manqué de faire réagir Gérard Lopez.

« Mais aujourd’hui, ce n’est pas le moment de dire "le championnat se termine aujourd’hui, on va en Coupe d’Europe". Ce n’est pas comme ça que cela marche », a déclaré le patron des Dogues.